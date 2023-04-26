Украсили баннерами. В Мариуполе оккупанты начали маскировать военный транспорт

Россияне в оккупированном Мариуполе начали баннерами маскировать военный транспорт, двигающийся по суше в Крым.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
По его словам, россияне маскируют военные тягачи, перевозящие танки или другую гусеничную технику. Они вешают на них разные баннеры и убрали тактические отметки.
"Посмотришь – гражданская платформа с зеленым тягачем. Но если попытаться найти такую фирму – натыкаешься на домен в продаже. Логично", – пишет Андрющенко.
Фото: российский транспорт (t.me/andriyshTime)
Напомним, ранее мы писали, что Россия вывозит через Бердянск украденную в Украине кукурузу.
Также сообщалось, что оккупанты превращают порт Мариуполя в большой хаб для экспорта краденого зерна.
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