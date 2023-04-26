Украсили баннерами. В Мариуполе оккупанты начали маскировать военный транспорт

По его словам, россияне маскируют военные тягачи, перевозящие танки или другую гусеничную технику. Они вешают на них разные баннеры и убрали тактические отметки.

"Посмотришь – гражданская платформа с зеленым тягачем. Но если попытаться найти такую фирму – натыкаешься на домен в продаже. Логично", – пишет Андрющенко.

Фото: российский транспорт (t.me/andriyshTime)