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Украсили баннерами. В Мариуполе оккупанты начали маскировать военный транспорт

Фото: в Мариуполе оккупанты начали маскировать военный транспорт (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне в оккупированном Мариуполе начали баннерами маскировать военный транспорт, двигающийся по суше в Крым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, россияне маскируют военные тягачи, перевозящие танки или другую гусеничную технику. Они вешают на них разные баннеры и убрали тактические отметки.

"Посмотришь – гражданская платформа с зеленым тягачем. Но если попытаться найти такую фирму – натыкаешься на домен в продаже. Логично", – пишет Андрющенко.

Фото: российский транспорт (t.me/andriyshTime)

Напомним, ранее мы писали, что Россия вывозит через Бердянск украденную в Украине кукурузу.

Также сообщалось, что оккупанты превращают порт Мариуполя в большой хаб для экспорта краденого зерна.

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