Приковано внимание всего мира: Украина судится для признания РФ террористом

Украина впервые в мире судится по Конвенции о финансировании терроризма. Российскую Федерацию, в случае нашей победы, могут признать государством-террористом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра иностранных Эмине Джапаровой в эфире "Украина 24".

"Поэтому к результату рассмотрения этого дела приковано внимание не только юристов-международников со всего мира, но и большого круга государств-участников. В случае нашей победы Россию признают государством-террористом", - заявила Джапарова.

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