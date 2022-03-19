Прикута увага усього світу: Україна судиться для визнання РФ терористом

Україна вперше у світі судиться по Конвенції про фінансування тероризму. Російську Федерацію, у разі нашої перемоги, можуть визнати державою-терористом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра закордонних Еміне Джапарової в ефірі "Україна 24".

"Тому до результату розгляду цієї справи прикута увага не лише юристів-міжнародників з усього світу, а й великого кола держав-учасниць. У разі нашої перемоги Росію визнають державою-терористом", - заявила Джапарова.

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