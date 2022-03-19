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Приковано внимание всего мира: Украина судится для признания РФ террористом

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 17:50
Приковано внимание всего мира: Украина судится для признания РФ террористом Фото: заместитель министра иностранных Эмине Джапарова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина впервые в мире судится по Конвенции о финансировании терроризма. Российскую Федерацию, в случае нашей победы, могут признать государством-террористом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра иностранных Эмине Джапаровой в эфире "Украина 24".

"Поэтому к результату рассмотрения этого дела приковано внимание не только юристов-международников со всего мира, но и большого круга государств-участников. В случае нашей победы Россию признают государством-террористом", - заявила Джапарова.

Война России против Украины длится двадцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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