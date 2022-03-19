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Прикута увага усього світу: Україна судиться для визнання РФ терористом

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Субота 19 березня 2022 17:50
Прикута увага усього світу: Україна судиться для визнання РФ терористом Фото: заступниця міністра закордонних Еміне Джапарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна вперше у світі судиться по Конвенції про фінансування тероризму. Російську Федерацію, у разі нашої перемоги, можуть визнати державою-терористом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра закордонних Еміне Джапарової в ефірі "Україна 24".

"Тому до результату розгляду цієї справи прикута увага не лише юристів-міжнародників з усього світу, а й великого кола держав-учасниць. У разі нашої перемоги Росію визнають державою-терористом", - заявила Джапарова.

Війна Росії проти України триває двадцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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