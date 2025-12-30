З прикордоння Чернігівщини розпочинають евакуацію: у списку 14 населених пунктів

Де саме евакуація

Йдеться про населені пункти у межах Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громад.

Ці території перебувають під щоденними обстрілами, попри що там досі мешкають близько 300 людей.

Чому ухвалили рішення

Рішення про обовʼязкову евакуацію ухвалили на Раді оборони з огляду на реальну загрозу життю мирного населення. Необхідність таких заходів, за словами влади, ініціювали саме військові.

Водночас упродовж цього року з прикордоння вже виїхали понад 1400 мешканців. Над цим системно працювали ОВА, РВА та місцеві громади.

Як відбуватиметься евакуація

Жителів 14 населених пунктів проінформують про місця збору. До процесу залучені всі необхідні служби.

Влада повідомляє:

визначені спеціальні евакуаційні маршрути;

підготовлений транспорт;

гарантоване тимчасове розселення евакуйованих.

Завдання - максимально швидко вивезти людей з небезпечних територій та забезпечити їх житлом. Евакуацію планують завершити упродовж 30 днів.

Евакуацію мають провести протягом 30 днів (фото: Чернігівська ОДА/В'ячеслав Чаус/Telegram)