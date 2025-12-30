З прикордоння Чернігівщини розпочинають евакуацію: у списку 14 населених пунктів

На прикордонні Чернігівської області розпочинається обовʼязкова евакуація населення з 14 населених пунктів. Влада має завершити її протягом 30 днів. Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса у Telegram.
Йдеться про населені пункти у межах Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громад.
Ці території перебувають під щоденними обстрілами, попри що там досі мешкають близько 300 людей.
Рішення про обовʼязкову евакуацію ухвалили на Раді оборони з огляду на реальну загрозу життю мирного населення. Необхідність таких заходів, за словами влади, ініціювали саме військові.
Водночас упродовж цього року з прикордоння вже виїхали понад 1400 мешканців. Над цим системно працювали ОВА, РВА та місцеві громади.
Жителів 14 населених пунктів проінформують про місця збору. До процесу залучені всі необхідні служби.
Влада повідомляє:
Завдання - максимально швидко вивезти людей з небезпечних територій та забезпечити їх житлом. Евакуацію планують завершити упродовж 30 днів.
Раніше ми писали про те, що 24 грудня з 19 населених пунктів Донецької області оголосили обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів.
А вже наступного дня, 25 грудня, російські війська вдарили дроном по евакуаційній місії в Костянтинівці Донецької області. Загинула одна людина, ще двоє - поранені.