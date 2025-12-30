С приграничья Черниговской области начинают эвакуацию: в списке 14 населенных пунктов

На приграничье Черниговской области начинается обязательная эвакуация населения из 14 населенных пунктов. Власти должны завершить ее в течение 30 дней. Соответствующее решение приняли на Совете обороны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса в Telegram.
Речь идет о населенных пунктах в пределах Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской громад.
Эти территории находятся под ежедневными обстрелами, несмотря на то, что там до сих пор живут около 300 человек.
Решение об обязательной эвакуации приняли на Совете обороны, учитывая реальную угрозу жизни мирного населения. Необходимость таких мер, по словам властей, инициировали именно военные.
В то же время в течение этого года из приграничья уже выехали более 1400 жителей. Над этим системно работали ОВА, РВА и местные громады.
Жителей 14 населенных пунктов проинформируют о местах сбора. К процессу привлечены все необходимые службы.
Власти сообщают:
Задача - максимально быстро вывезти людей из опасных территорий и обеспечить их жильем. Эвакуацию планируют завершить в течение 30 дней.
Ранее мы писали о том, что 24 декабря из 19 населенных пунктов Донецкой области объявили обязательную эвакуацию детей вместе с родителями. Соответствующее решение приняли на заседании Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий.
А уже на следующий день, 25 декабря, российские войска ударили дроном по эвакуационной миссии в Константиновке Донецкой области. Погиб один человек, еще двое - ранены.