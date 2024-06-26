У прикордонній зоні на Закарпатті ввели додаткові обмеження: що заборонено

З метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Західного регіонального управління Держприкордонслужби (ДПСУ) України.
Додаткові обмеження діятимуть в межах:
У прикордонній смузі в межах району заборонено:
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що цього літа ДПСУ посилить охорону кордону на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області.
Зокрема обмеження були запроваджені у прикордонній зоні з Молдовою.
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