У прикордонній зоні на Закарпатті ввели додаткові обмеження: що заборонено

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що цього літа ДПСУ посилить охорону кордону на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області.

Зокрема обмеження були запроваджені у прикордонній зоні з Молдовою.

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