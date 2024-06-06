На Буковині та Івано-Франківській області посилять роботу ДПСУ: в чому причина

Цього літа прикордонники посилять охорону кордону, зокрема на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області. Це пов'язано з тим, що ухилянти можуть маскуватись під туристів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресофіцера Чернівецького прикордонного загону Костянтина Лісніка в коментарі для "Медіа агентству АСС".

"Це пов’язано з тим, що чимало правопорушників маскуються під туристів. Під наміром відвідати Говерлу чи інші туристичні місця, далі намагаються незаконно перетнути кордон. Зокрема, ділянка кордону, за яку відповідають прикордонники Чернівецького загону в Івано-Франківській області неподалік має три залізничні станції. Це Ворохта, Татарів і Вороненка, де раніше ніколи людям не зустрічалися прикордонники", - розповів Ліснік.

Пресофіцер відзначив, що на вищезгадані станції сьогодні прибувають чимало пасажирських потягів з різних регіонів України. У зв'язку з цим на ділянках посилять контроль. Ба більше для туристів поява прикордонників стала певною новиною й не усі адекватно сприймають їхню роботу.

За словами Лісніка, прикордонники перевірятимуть документи, підстави перебування людини у прикордонних районах й транспорт громадян. У разі відсутності документів можуть звернутись до відповідних реєстрів.

"Наша основна мета - це виявити порушників кордону. Для людей, які не мають проблем з законом, ця перевірка триватиме одну хвилину", - додав Ліснік.