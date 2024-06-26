В приграничной зоне на Закарпатье ввели дополнительные ограничения: что запрещено

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что этим летом ГПСУ усилит охрану границы на горных участках и популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской области.

В частности, ограничения были введены в приграничной зоне с Молдовой.

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