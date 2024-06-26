RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В приграничной зоне на Закарпатье ввели дополнительные ограничения: что запрещено

Фото: в приграничной зоне на Закарпатье ввели дополнительные ограничения (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

С целью предотвращения правонарушений в пограничной полосе в пределах Ужгородского района введены дополнительные режимные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Западного регионального управления Госпогранслужбы (ГПСУ) Украины.

Дополнительные ограничения будут действовать в пределах: 

  • Ставненской;
  • Костринской;
  • Великоберезнянской;
  • Дубриницко-Малоберезнянской;
  • Оноковской;
  • Холмковской;
  • Сюртовской;
  • Чопской территориальных общин Ужгородского района.

В пограничной полосе в пределах района запрещено: 

  • пребывание лиц и производства работ вне населенных пунктов, пребывание лиц и транспортных средств на дорогах, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе и движение по ним в темное время суток (с 22:00 до 05:00). 
  • остановка транспортных средств на обочине дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключением являются технические неисправности; 
  • перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих на то разрешений;
  • использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и на транспортных средствах специализированного назначения;
  • использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что этим летом ГПСУ усилит охрану границы на горных участках и популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской области.

В частности, ограничения были введены в приграничной зоне с Молдовой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗакарпатьеВойна в Украине