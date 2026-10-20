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Пограничный контроль Украины могут перенести в Польшу из-за ударов России по КПП

15:04 20.10.2026 Вт
3 мин
aimg Мария Науменко
Пограничный контроль Украины могут перенести в Польшу из-за ударов России по КПП Фото: проверка на границе (Getty Images)
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Польша готова рассмотреть перенос пограничного контроля на свою территорию из-за риска безопасности в Украине. Однако Варшава выдвинула условие такого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolsatNews.

В конце сентября украинские медиа сообщали, что Украина ведет переговоры с Польшей по соглашению, которое позволило бы украинским пограничникам работать на польской стороне границы.

Этот вопрос планировали обсудить во время рабочей встречи польской и украинской делегаций на пункте пропуска Ягодин – Дорогуск.

Перенесение контроля на польскую территорию могло бы помочь сохранить движение через границу, даже если пограничная инфраструктура на украинской стороне испытывает разрушения. Такой подход также должен снизить риски для работников служб и людей, пересекающих границу, в случае российских атак.

Польское Министерство внутренних дел и администрации в ответ на запрос Польского агентства печати (PAP) сообщило, что готово рассмотреть такое решение при необходимости.

"Если ситуация в Украине изменится и из соображений безопасности сотрудников и лиц, пересекающих границу в обоих направлениях, возникнет необходимость введения контроля на польской стороне границы, то Польша готова согласиться на такое решение, согласно которому правила, однако, будут основываться на совместных проверках обоих государств", - заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что пока никаких решений по внедрению нового формата не приняли.

Почему украинские службы не смогут работать самостоятельно

Польское МВД объяснило, что возможные изменения должны соответствовать правилам Шенгенской зоны. В частности, о таком решении придется уведомить Европейскую комиссию, поскольку оно будет касаться контроля над перемещением людей и товаров.

По действующим правилам пограничники и представители других служб государства, не входящего в Шенгенскую зону, не могут самостоятельно осуществлять пограничный контроль на территории страны-члена.

Это касается не только проверки документов людей, но и контроля товаров соответствия требованиям Европейского Союза.

Таким образом, если новый формат будет введен, украинские и польские службы должны работать совместно. Передавать украинской стороне полномочия самостоятельно контролировать границу на польской территории не планируется.

Напомним, в сентябре Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины начало переговоры с соседними странами о возможности перенесения пунктов пропуска за границу из-за российских обстрелов.

24 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что из-за российского ракетного удара по Украине вблизи польской границы пришлось эвакуировать два пункта пропуска - "Дорогуск" и "Зосин".

Через несколько дней российский реактивный дрон упал в селе Старовойтово Волынской области, недалеко от границы с Польшей. Ударной волной тогда было повреждено помещение пункта пропуска "Ягодин".

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