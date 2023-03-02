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Прикордонники зупинили штурмовиків у Бахмуті: знищено півдесятка "вагнерівців"

Ілюстративне фото: прикордонники зупинили штурмовиків у Бахмуті (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські прикордонники зупинили ворожу піхоту, яка намагалася штурмувати Бахмут. Захисникам вдалося відкинути "вагнерівців" та нанести їм втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Військові повідомляють, що вчора росіяни цілий день обстрілювали позиції прикордонників з артилерії та мінометів, а також двічі атакували один з опорних пунктів захисників.

"Перша спроба штурму "вагнерівців" провалилася по обіді, друга - у сутінках. Прикордонники зупинили ворожу піхоту вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів. Зазнавши втрат, противник відійшов. Орієнтовно 5 найманців знищено, а ще 4 - поранено", - сказано у повідомленні Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що РФ розпочала інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію українських військових, які обороняють Бахмут.

Крім того, РБК-Україна розповідало, яка ситуація склалася у Бахмуті та чи є загроза його захоплення.

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БахмутГосударственная пограничная служба