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Пограничники остановили штурмовиков в Бахмуте: уничтожено полдесятка "вагнеровцев"

Иллюстративное фото: пограничники остановили штурмовиков в Бахмуте (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские пограничники остановили вражескую пехоту, которая пыталась штурмовать Бахмут. Защитникам удалось отбросить "вагнеровцев" и нанести им потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Военные сообщают, что вчера россияне целый день обстреливали позиции пограничников из артиллерии и минометам, а также дважды атаковали один из опорных пунктов защитников.

"Первая попытка штурма "вагнеровцев" провалилась после обеда, вторая - в сумерках. Пограничники остановили вражескую пехоту огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Понеся потери, противник отошел. Ориентировочно 5 наемников уничтожены, а еще 4 - ранены", - сказано в сообщении Государственной пограничной службы.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что РФ начала информационную кампанию, направленную на дискредитацию украинских военных, которые обороняют Бахмут.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, какая ситуация сложилась в Бахмуте и есть ли угроза его захвата.

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БахмутГосударственная пограничная служба