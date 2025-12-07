Прикордонники знищили засоби зв’язку росіян у Сумській області (відео)

Українські прикордонники у Сумській області знищили засоби зв’язку, радіолокаційні станції й укриття російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Як повідомляється, прикордонники-оператори підрозділу РУБпАК "Прайм" знищили ворожі засоби зв’язку, радіолокаційні станції й укриття на Північно-Слобожанському напрямку. Окрім цього, окупанти зазнали втрат і в живій силі.