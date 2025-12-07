ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Прикордонники знищили засоби зв’язку росіян у Сумській області (відео)

Сумська область, Неділя 07 грудня 2025 13:13
Прикордонники знищили засоби зв’язку росіян у Сумській області (відео) Фото: прикордонники знищили засоби зв’язку росіян у Сумській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники у Сумській області знищили засоби зв’язку, радіолокаційні станції й укриття російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Як повідомляється, прикордонники-оператори підрозділу РУБпАК "Прайм" знищили ворожі засоби зв’язку, радіолокаційні станції й укриття на Північно-Слобожанському напрямку.

Окрім цього, окупанти зазнали втрат і в живій силі.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 180 870 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 540 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 30 ракет та 98 одиниць автомобільної техніки окупантів.

