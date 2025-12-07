Прикордонники знищили засоби зв’язку росіян у Сумській області (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 180 870 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 540 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 30 ракет та 98 одиниць автомобільної техніки окупантів.