Пограничники уничтожили средства связи россиян в Сумской области (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 180 870 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, 33 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 540 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 30 ракет и 98 единиц автомобильной техники оккупантов.