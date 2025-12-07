Пограничники уничтожили средства связи россиян в Сумской области (видео)

Украинские пограничники в Сумской области уничтожили средства связи, радиолокационные станции и укрытия российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.
Как сообщается, пограничники-операторы подразделения РУБпАК "Прайм" уничтожили вражеские средства связи, радиолокационные станции и укрытия на Северо-Слобожанском направлении.
Кроме этого, оккупанты понесли потери и в живой силе.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 180 870 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, 33 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 540 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 30 ракет и 98 единиц автомобильной техники оккупантов.