Прикордонники знищили ворожу БМП на Запорізькому напрямку (відео)

"Ударна рота БпЛА 82-ї ОДШБр "підсмажує" ворожу БМП за допомогою ударного коптера R-18 – безпілотник українського виробництва нещодавно передали на фронт в межах проєкту "Армія дронів", - повідомили в службі.

За словами прикордонників, ціль була знешкоджена вже протягом наступних 15 хвилин.

Обстріли в Запорізькій області

Окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області. Під удар ворога потрапляють не лише прифронтові міста і села, але й Запоріжжя.

Нещодавно російська армія касетними снарядами обстріляла село Біленьке Запорізької області. Внаслідок атаки є жертва та поранені.

Також росіяни атакували автомобіль знімальної групи шведського телеканалу TV4 у Запорізькій області. Окупанти застосували дрон.

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