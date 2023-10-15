UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники знищили ворожу БМП на Запорізькому напрямку (відео)

Фото: прикордонники знищили ворожу БМП (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники продовжують відбивати ворожі атаки російських окупантів. Днями ударна рота БпЛА 82-ї ОДШБр знешкодила ворожу БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

"Ударна рота БпЛА 82-ї ОДШБр "підсмажує" ворожу БМП за допомогою ударного коптера R-18 – безпілотник українського виробництва нещодавно передали на фронт в межах проєкту "Армія дронів", - повідомили в службі.

 

За словами прикордонників, ціль була знешкоджена вже протягом наступних 15 хвилин.

Обстріли в Запорізькій області

Окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області. Під удар ворога потрапляють не лише прифронтові міста і села, але й Запоріжжя.

Нещодавно російська армія касетними снарядами обстріляла село Біленьке Запорізької області. Внаслідок атаки є жертва та поранені.

Також росіяни атакували автомобіль знімальної групи шведського телеканалу TV4 у Запорізькій області. Окупанти застосували дрон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьВійна Росії проти України