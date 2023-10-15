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Пограничники уничтожили вражескую БМП на Запорожском направлении (видео)

Фото: пограничники уничтожили вражескую БМП (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники продолжают отражать вражеские атаки российских оккупантов. На днях ударная рота БпЛА 82-й ОДШБр обезвредила вражескую БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

"Ударная рота БпЛА 82-й ОДШБр "поджаривает" вражескую БМП с помощью ударного коптера R-18 - беспилотник украинского производства недавно передали на фронт в рамках проекта "Армия дронов", - сообщили в службе.

По словам пограничников, цель была обезврежена уже в течение 15 минут.

Обстрелы в Запорожской области

Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области. Под удар врага попадают не только прифронтовые города и деревни, но и Запорожье.

Недавно российская армия кассетными снарядами обстреляла село Беленькое Запорожской области. В результате атаки есть жертва и раненые.

Также россияне атаковали автомобиль съемочной группы шведского телеканала TV4 в Запорожской области. Оккупанты применили дрон.

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