Прикордонники знищили ворожий танк на сході (відео)

"Східний фронт. Прикордонна аеророзвідка визначає ворожі позиції та корегує вогонь артилерії. Як результат - мінус російський танк та боєкомплект. Нам нравиця, як воно горить, рашисти суєтяться", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області українські військові підбили російський танк, який вони намагались додатково "захистити" каналізаційними люками.

Також нещодавно бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП окупантів на Харківському напрямку.

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