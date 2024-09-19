UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники знищили спостережний пост окупантів на Запорізькому напрямку

Фото: прикордонники знищили спостережний пост РФ на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники продовжують бити по цілях РФ на Запорізькому напрямку. Зокрема, знищено спостережний пост окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники перетворили техніку окупантів на купу брухту, а також знищили спостережний пост росіян на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

За 18 вересня на лінії бойового зіткнення відбулось 187 боїв. У Курській області ворог активно б'є КАБами по своїх селах та містах.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ мають просування у Курській області. Натомість російські загарбники тиснуть вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в межах Торецька, біля Покровська, а також фіксується просування ворога під Гуляйполем.

Додамо, що за минулий тиждень РФ атакувала Україну понад 800 КАБами і майже 300 дронами. Своєю чергою ЗСУ за тиждень знищили 8540 російських військових. Також вдалося "відмінусувати" літак, 305 артсистем та 370 дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗапорізька областьВійна в Україні