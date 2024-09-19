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Пограничники уничтожили наблюдательный пост оккупантов на Запорожском направлении

Фото: пограничники уничтожили наблюдательный пост РФ на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники продолжают бить по целям РФ на Запорожском направлении. В частности, уничтожен наблюдательный пост оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники превратили технику оккупантов в кучу металлолома, а также уничтожили наблюдательный пост россиян на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

За 18 сентября на линии боевого столкновения произошло 187 боев. В Курской области враг активно бьет КАБами по своим селам и городам.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, у ВСУ есть продвижение в Курской области. В то же время российские захватчики давят вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная, в пределах Торецка, возле Покровска, а также фиксируется продвижение врага под Гуляйполем.

Добавим, что за прошедшую неделю РФ атаковала Украину более 800 КАБами и почти 300 дронами. В свою очередь, ВСУ за неделю уничтожили 8540 российских военных. Также удалось "отминусовать" самолет, 305 артсистем и 370 дронов.

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