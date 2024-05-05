UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники знищили шість укриттів РФ на Куп'янському напрямку (відео)

Фото: укриття окупантів знищено ДПСУ на Куп'янському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники ефективно нищать окупантів на Куп'янському напрямку. Зокрема, нещодавно вони "відмінусували" шість укриттів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Нічна ліквідація: 6 ворожих укриттів скидами з ударних БпЛА знищили прикордонники бригади "Помста" на Куп’янському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Куп'янському напрямку 

Ще в січні 2024 року РБК-Україна писало, що ЗСУ, ймовірно, можуть готувати нову потужну відповідь окупантів на Куп'янському напрямку, де армія РФ не залишає спроб наступу.

При цьому вже наприкінці січня російське угруповання активізувалося на цьому напрямку. За даними на початок лютого повідомлялося, що РФ тримає на Куп'янському напрямку близько 40 тисяч військових.

При цьому в середині квітня окупанти знову зменшили свою активність на цій ділянці. Останнім часом російські пропагандисти поширюють інформацію про можливий наступ РФ на Харків. При цьому в Інституті вивчення війни вважають, що таким чином окупанти намагаються розтягнути ЗСУ на ширшу лінію фронту на сході України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКуп'янськВійна в Україні