Пограничники уничтожили шесть укрытий РФ на Купянском направлении (видео)

"Ночная ликвидация: 6 вражеских укрытий сбросами с ударных БПЛА уничтожили пограничники бригады "Месть" на Купянском направлении", - говорится в сообщении.

Ситуация на Купянском направлении

Еще в январе 2024 года РБК-Украина писало, что ВСУ, вероятно, могут готовить новый мощный ответ оккупантов на Купянском направлении, где армия РФ не оставляет попыток наступления.

При этом уже в конце января российская группировка активизировалась на этом направлении. По данным на начало февраля сообщалось, что РФ держит на Купянском направлении около 40 тысяч военных.

При этом в середине апреля оккупанты снова снизили свою активность на этом участке. В последнее время российские пропагандисты распространяют информацию о возможном наступлении РФ на Харьков. При этом в Институте изучения войны считают, что таким образом оккупанты пытаются растянуть ВСУ на более широкую линию фронта на востоке Украины.