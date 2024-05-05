RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники уничтожили шесть укрытий РФ на Купянском направлении (видео)

Фото: укрытия оккупантов уничтожены ГПСУ на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники эффективно уничтожают окупантов на Купянском направлении. В частности, недавно они "отминусовали" шесть укрытий РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Ночная ликвидация: 6 вражеских укрытий сбросами с ударных БПЛА уничтожили пограничники бригады "Месть" на Купянском направлении", - говорится в сообщении.

Ситуация на Купянском направлении

Еще в январе 2024 года РБК-Украина писало, что ВСУ, вероятно, могут готовить новый мощный ответ оккупантов на Купянском направлении, где армия РФ не оставляет попыток наступления.

При этом уже в конце января российская группировка активизировалась на этом направлении. По данным на начало февраля сообщалось, что РФ держит на Купянском направлении около 40 тысяч военных

При этом в середине апреля оккупанты снова снизили свою активность на этом участке. В последнее время российские пропагандисты распространяют информацию о возможном наступлении РФ на Харьков. При этом в Институте изучения войны считают, что таким образом оккупанты пытаются растянуть ВСУ на более широкую линию фронта на востоке Украины.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныКупянскВойна в Украине