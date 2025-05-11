Прикордонники знищили позиції керування ворожих дронів у Сумській області

Українські оператори ударних дронів знищили Сумській області позиції керування ворожих БПЛА, а також укриття, техніку і солдатів російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України .

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України. А РУБпАК "Прайм" 5 прикордонного загону працює чітко й без компромісів", - додали у службі.

У результаті влучних ударів було знищено ворожі укриття, бліндажі, склад з боєприпасами, засоби зв’язку. Також українські дрони розгромили позицію зльоту й керування ворожих БПЛА, позицію мінометників, транспорт та особовий склад противника на Сумському напрямку.

Успіхи українських дронів

Додамо, що українські дрони влучно б'ють противника на різних напрямках фронту.

Днями оператори дронів ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Донецькій області. Підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" продемонстрував високоточну та ефективну роботу проти ворожої піхоти. Знищив піхоту, укриття та ще й прапор країни-агресорки.

Також пілоти батальйону безпілотних систем "Black Raven" бригади "Холодний Яр" знищили особовий склад і техніку ворога в найскладніших умовах на Краматорському напрямку. Оператори дронів розгромили російську інженерну машину розгородження ІМР-1, склади з боєприпасами, міномет та піхоту.

А на Новопавлівському напрямку українські аеророзвідники знешкодили штурмові групи росіян на підступах до своїх позицій. Протягом тижня вони знищили понад 2 тисячі окупантів.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Окрім того, українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 55 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.

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