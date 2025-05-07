ЗСУ показали, як знищують штурмові групи росіян на підступах до своїх позицій (відео)
На Новопавлівському напрямку українські аеророзвідники знешкодили штурмові групи росіян на підступах до своїх позицій. За тиждень було знищено понад 2 тисячі окупантів.
Про це РБК-Україна повідомили в тактичній групі "Вугледар" і надали відео.
Зазначається, що росіяни з 30 квітня по 06 травня 2025 року вдвічі збільшили кількість розвідувальних польотів над зоною відповідальності тактичної групи "Вугледар".
Також за цей період окупанти застосували на Новопавлівському напрямку 3710 FPV - дронів. А 4 травня зробили рекордну кількість FPV - 664 одиниць за день. 96% цих безпілотників наші оборонці знешкодили засоби радіоелектронної боротьби.
Окрім того, у понад два рази зросла кількість штурмових дій - 428 проти 212 за попередній тиждень. Противник переважно атакує пішими або мобільними транспортними групами - від 2 до 50 мотоциклів та багі.
"Проте окупанти за будь-яку ціну хочуть роздрукувати "трикольорову ганчірку" на адміністративному кордоні між Донеччиною та Дніпропетровщиною до 9 травня. Але практично не мають успіху!", - зазначили у тактичній групі.
Через це, як повідомили у "Вугледарі", спостерігається повноцінне поповнення та велика кількість загиблих та поранених, росіяни почали відправляти на штурми діловодів, такелажників, мостоукладальників, музикантів військових оркестрів, кінологів, саперів та артилеристів.
Українська аеророзвідка показує ці штурмові групи, а артилерія, бомбардувальники та FPV знешкоджують ворогів ще на підступах до українських позицій. Так, протягом 30 квітня - 06 травня 2025 року військовослужбовцями тактичної групи "Вугледар" знищено :
- 2051 окупант;
- 24 одиниці артилерійської техніки;
- 6 танків;
- 2 бойових броньованих машин;
- 209 одиниць багі, квадроциклів, авто- та мототехніки;
- 6 складів боєприпасів.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 960 тисяч військових.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1270 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 14 танків, 3 бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, 124 дрони та іншу техніку ворога.
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