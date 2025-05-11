Росіяни втратили за добу 1310 солдатів і 163 одиниці техніки, - Генштаб
Фото: росіяни втратили багато техніки на війні з Україною за останню добу (facebook com/MinistryofDefenceUA)
За останню добу з 10 на 11 травня, втрати армії Росії на війні проти України становили 1310 солдатів і одна система ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 965 890 (+1310) осіб ліквідовано;
- танків - 10 792 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 22 446 (+6) од.;
- артилерійських систем - 27 670 (+33) од.;
- РСЗВ - 1381 (+1) од.;
- засоби ППО - 1159 (+1) од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 537 (+55) од.;
- крилатих ракет - 3197 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 47 947 (+117) од.;
- спеціальної техніки - 3878 (+3) од.
Повітряна атака БпЛА
Опівночі 11 травня завершився термін чинності перемир'я, оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним 8 травня.
Вночі агресор запустив ударні БпЛА по Україні одночасно з кількох напрямків.
Близько 06:00 у Києві було чути вибухи через роботу сил ППО по "Шахедах".
Тим часом на фронті Сили оборони просунулися в Курській області, але росіяни мали успіх в Донецькій області.
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