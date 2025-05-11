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Росіяни втратили за добу 1310 солдатів і 163 одиниці техніки, - Генштаб

Неділя 11 травня 2025 08:07
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Росіяни втратили за добу 1310 солдатів і 163 одиниці техніки, - Генштаб Фото: росіяни втратили багато техніки на війні з Україною за останню добу (facebook com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 10 на 11 травня, втрати армії Росії на війні проти України становили 1310 солдатів і одна система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 965 890 (+1310) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 792 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 446 (+6) од.;
  • артилерійських систем - 27 670 (+33) од.;
  • РСЗВ - 1381 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1159 (+1) од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 537 (+55) од.;
  • крилатих ракет - 3197 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 47 947 (+117) од.;
  • спеціальної техніки - 3878 (+3) од.

Росіяни втратили за добу 1310 солдатів і 163 одиниці техніки, - Генштаб

Повітряна атака БпЛА

Опівночі 11 травня завершився термін чинності перемир'я, оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним 8 травня.

Вночі агресор запустив ударні БпЛА по Україні одночасно з кількох напрямків.

Близько 06:00 у Києві було чути вибухи через роботу сил ППО по "Шахедах".

Тим часом на фронті Сили оборони просунулися в Курській області, але росіяни мали успіх в Донецькій області.

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Росіяни втратили за добу 1310 солдатів і 163 одиниці техніки, - Генштаб
Росіяни втратили за добу 1310 солдатів і 163 одиниці техніки, - Генштаб
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