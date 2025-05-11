Росіяни втратили за добу 1310 солдатів і 163 одиниці техніки, - Генштаб

За останню добу з 10 на 11 травня, втрати армії Росії на війні проти України становили 1310 солдатів і одна система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно склали:

Повітряна атака БпЛА

Опівночі 11 травня завершився термін чинності перемир'я, оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним 8 травня.

Вночі агресор запустив ударні БпЛА по Україні одночасно з кількох напрямків.

Близько 06:00 у Києві було чути вибухи через роботу сил ППО по "Шахедах".

Тим часом на фронті Сили оборони просунулися в Курській області, але росіяни мали успіх в Донецькій області.

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