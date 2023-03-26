Прикордонники знищили групу "вагнерівців", які ховалися у гаражах в Бахмуті (відео)

Так, у Бахмуті аеророзвідка зафіксувала скупчення штурмовиків ПВК "Вагнера".

"Простеживши за відходом однієї з груп, бійці встановили, що противник зосереджується у гаражному масиві. Після мінометних обстрілів осередок окупантів був розсіяний", - сказано у повідомленні.

Як наслідок, прикордонники знищили щонайменше 15 ворожих найманців.

Нагадаємо, нещодавно наші бійці показали, як зараз виглядає Бахмут.

Окрім того, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські військові стабілізували ситуацію у районі Бахмута, але бої тривають.

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