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Прикордонники показали, як зараз виглядає Бахмут (відео)

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Бахмут, Субота 25 березня 2023 18:32
Прикордонники показали, як зараз виглядає Бахмут (відео) Ілюстративне фото: прикордонники показали, як зараз виглядає Бахмут (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати продовжують постійно обстрілювати Бахмут. У місті багато пошкоджених багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

У МВС показали відео, на якому можна побачити, як окупанти атакують наших захисників. При цьому на кадрах видно зруйновані внаслідок російської агресії багатоповерхівки.

"Прикордонники показали свою "пекельну" подорож у місті Бахмут. Кожна дорога у місті - це дорога життя", - сказано у повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці повідомляли, що наступ росіян на Бахмут захлинувся.

У ВСУ зазначили, що така інформація Британії потребує додаткового підтвердження.

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Донецька область Бахмут прикордонники Війна Росії проти України
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