Прикордонники показали, як зараз виглядає Бахмут (відео)
Російські солдати продовжують постійно обстрілювати Бахмут. У місті багато пошкоджених багатоповерхівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.
У МВС показали відео, на якому можна побачити, як окупанти атакують наших захисників. При цьому на кадрах видно зруйновані внаслідок російської агресії багатоповерхівки.
"Прикордонники показали свою "пекельну" подорож у місті Бахмут. Кожна дорога у місті - це дорога життя", - сказано у повідомленні прикордонників.
Нагадаємо, раніше в британській розвідці повідомляли, що наступ росіян на Бахмут захлинувся.
У ВСУ зазначили, що така інформація Британії потребує додаткового підтвердження.
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