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Пограничники уничтожили группу "вагнеровцев", которые прятались в гаражах в Бахмуте (видео)

Иллюстративное фото: пограничники уничтожили группу "вагнеровцев", которые прятались в гаражах в Бахмуте (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Аэроразведка пограничников отследила "вагнеровцев", которые прятались в гаражах в Бахмуте, и уничтожили 15 наемников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Так, в Бахмуте аэроразведка зафиксировала скопление штурмовиков ЧВК "Вагнера".

"Проследив за отходом одной из групп, бойцы установили, что противник сосредотачивается в гаражном массиве. После минометных обстрелов очаг оккупантов был рассеян", - говорится в сообщении.

Как следствие, пограничники уничтожили не менее 15 вражеских наемников.

Напомним, недавно наши бойцы показали, как сейчас выгляди Бахмут.

Кроме того, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские военные стабилизировали ситуацию в районе Бахмута, но бои продолжаются.

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БахмутГосударственная пограничная служба