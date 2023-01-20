Прикордонники знищили групу окупантів за допомогою БПЛА (відео)

Прикордонники на східному фронті за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою знайшли та знищили групу російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України в Telegram.

Оператор БПЛА з тепловізійною камерою встановив розміщення групи окупантів та передав дані прикордонникам-мінометникам, які своєю чергою вдарили чітко по цілі.

Нагадаємо, вчора українські військові показали відео атаки на позиції РФ, під час якої вони ліквідували чотирьох окупантів.

Раніше ми писали, що 18 січня Збройні сили України завдали удару по позиціях окупантів в Миколаївській області та ліквідували частину особового складу РФ.

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