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Прикордонники знищили групу окупантів за допомогою БПЛА (відео)

Фото: прикордонники знищили групу окупантів за допомогою БПЛА (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники на східному фронті за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою знайшли та знищили групу російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України в Telegram.

Оператор БПЛА з тепловізійною камерою встановив розміщення групи окупантів та передав дані прикордонникам-мінометникам, які своєю чергою вдарили чітко по цілі.

"Втрати противника встановлюються", - заявили в ДПСУ.

Нагадаємо, вчора українські військові показали відео атаки на позиції РФ, під час якої вони ліквідували чотирьох окупантів.

Раніше ми писали, що 18 січня Збройні сили України завдали удару по позиціях окупантів в Миколаївській області та ліквідували частину особового складу РФ.

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