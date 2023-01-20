Пограничники уничтожили группу оккупантов с помощью БПЛА (видео)

Пограничники на восточном фронте с помощью БПЛА с тепловизионной камерой обнаружили и уничтожили группу российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины в Telegram.
Оператор БПЛА с тепловизионной камерой установил размещение группы оккупантов и передал данные пограничникам-минометчикам, которые в свою очередь ударили четко по цели.
"Потери противника устанавливаются", – заявили в ГНСУ.
Напомним, вчера украинские военные показали видео атаки на позиции РФ, во время которой они ликвидировали четырех оккупантов.
Ранее мы писали, что 18 января Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям оккупантов в Николаевской области и ликвидировали часть личного состава РФ.
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