Прикордонники знищили дронами ворожі позиції у Харківській області (відео)
Фото: прикордонники знищили дронами ворожі позиції у Харківській області (Getty Images)
Прикордонники "Сталевого кордону" відпрацювали дронами по ворожих позиціях у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Під час ударів було знищено:
- БК ворога;
- 6 окупантів.
Ще четверо російських терористів отримали поранення.
"На кадрах - результативна весняна робота ударних БпЛА прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" у Харківській області", - пише ДПСУ.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 21 березня, українські воїни ліквідували ще 870 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 434 710 військових.
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