Прикордонники знищили дронами ворожі позиції у Харківській області (відео)

Прикордонники "Сталевого кордону" відпрацювали дронами по ворожих позиціях у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Під час ударів було знищено: БК ворога;

6 окупантів. Ще четверо російських терористів отримали поранення. "На кадрах - результативна весняна робота ударних БпЛА прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" у Харківській області", - пише ДПСУ. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 21 березня, українські воїни ліквідували ще 870 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 434 710 військових.