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Прикордонники знищили дронами ворожі позиції у Харківській області (відео)

П'ятниця 22 березня 2024 18:23
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Прикордонники знищили дронами ворожі позиції у Харківській області (відео) Фото: прикордонники знищили дронами ворожі позиції у Харківській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники "Сталевого кордону" відпрацювали дронами по ворожих позиціях у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Під час ударів було знищено:

  • БК ворога;
  • 6 окупантів.

Ще четверо російських терористів отримали поранення.

"На кадрах - результативна весняна робота ударних БпЛА прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" у Харківській області", - пише ДПСУ.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 21 березня, українські воїни ліквідували ще 870 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 434 710 військових.

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