Пограничники уничтожили дронами вражеские позиции в Харьковской области (видео)
Фото: пограничники уничтожили дронами вражеские позиции в Харьковской области (Getty Images)
Пограничники "Стальной границы" отработали дронами по враждебным позициям в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).
Во время ударов было уничтожено:
- БК врага;
- 6 окупантов.
Еще четверо российских террористов получили ранения.
"На кадрах - результативная весенняя работа ударных БПЛА пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" в Харьковской области", - пишет ГНСУ.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 21 марта, украинские воины ликвидировали еще 870 кафиров . С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 434 710 военных.
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