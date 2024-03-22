Пограничники уничтожили дронами вражеские позиции в Харьковской области (видео)

Пограничники "Стальной границы" отработали дронами по враждебным позициям в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

Во время ударов было уничтожено: БК врага;

6 окупантов. Еще четверо российских террористов получили ранения. "На кадрах - результативная весенняя работа ударных БПЛА пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" в Харьковской области", - пишет ГНСУ. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 21 марта, украинские воины ликвидировали еще 870 кафиров . С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 434 710 военных.