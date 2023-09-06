UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники знищили чотири "Шахеди", які вночі атакували Одеську область

Фото: прикордонники знищили чотири "Шахеди", які вночі атакували Одеську область (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час нічної атаки РФ на Одеську область прикордонники знищили чотири ворожі дрони-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомили у ДПСУ, дрони були спрямовані на цивільну інфраструктуру Подунав’я. 

"Цікаво, що на корпусах БПЛА замість застережного російського напису "не браться" залишилося символічне "не братья" - і ніколи ними не були", - зазначили прикордонники.

 

Фото: прикордонники знищили чотири російські дрони в Одеській області (t.me/DPSUkr)

Обстріл Одеської області

Російські війська атакували "Шахедами" Одеську область вночі 6 вересня. Зокрема, під удар потрапив Ізмаїльський район. Через атаку загинув співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення, він помер у лікарні.

Крім того, вночі РФ намагалася атакувати Київ, але всі цілі були збиті при підльоті до столиці. Зокрема, ППО збила 23 ворожі цілі. Усього ворог запустив 33 ракет і дронів. Детальніше про нічну атаку по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесаприкордонникидрониатака дронівВійна Росії проти України