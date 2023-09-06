Прикордонники знищили чотири "Шахеди", які вночі атакували Одеську область

Як повідомили у ДПСУ, дрони були спрямовані на цивільну інфраструктуру Подунав’я.

"Цікаво, що на корпусах БПЛА замість застережного російського напису "не браться" залишилося символічне "не братья" - і ніколи ними не були", - зазначили прикордонники.

Фото: прикордонники знищили чотири російські дрони в Одеській області (t.me/DPSUkr)

Обстріл Одеської області

Російські війська атакували "Шахедами" Одеську область вночі 6 вересня. Зокрема, під удар потрапив Ізмаїльський район. Через атаку загинув співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення, він помер у лікарні.

Крім того, вночі РФ намагалася атакувати Київ, але всі цілі були збиті при підльоті до столиці. Зокрема, ППО збила 23 ворожі цілі. Усього ворог запустив 33 ракет і дронів. Детальніше про нічну атаку по Україні - у матеріалі РБК-Україна.