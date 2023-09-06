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Пограничники уничтожили четыре "Шахеда", которые ночью атаковали Одесскую область

Фото: пограничники уничтожили четыре "Шахеда", которые ночью атаковали Одесскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время ночной атаки РФ на Одесскую область пограничники уничтожили четыре вражеских дрона-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщили в ГПСУ, дроны были направлены на гражданскую инфраструктуру Подунавья.

"Интересно, что на корпусах БПЛА вместо оговорочной российской надписи "не браться" осталось символическое "не братья" - и никогда ими не были", - отметили пограничники.

 

Фото: пограничники уничтожили четыре российских дрона в Одесской области (t.me/DPSUkr)

Обстрел Одесской области

Российские войска атаковали "Шахедами" Одесскую область ночью 6 сентября. В частности, под удар попал Измаильский район. Из-за атаки погиб сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, он скончался в больнице.

Кроме того, ночью РФ пыталась атаковать Киев, но все цели были сбиты при подлете в столицу. В частности, ПВО сбила 23 вражеских цели. Всего враг запустил 33 ракет и дронов. Подробнее о ночной атаке по Украине - в материале РБК-Украина.

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