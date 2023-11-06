Прикордонники знищили бліндаж окупантів на Куп'янському напрямку (відео)

Сили оборони України на Куп'янському напрямку виявили бліндаж окупантів і завдали по ньому удару. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що воїни "Сталевого кордону" виявили новостворений ворожий бліндаж на Куп'янському напрямку.

На відео можна побачити нанесення ударів по ворожих позиціях.

У ДПСУ уточнили, що військові "вибухово привітали росіян із новосіллям".

Українські військові знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на понеділок, 6 листопада, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 305 970 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 20 БПЛА і підбили 4 танки.

Також повідомлялось, що за минулий тиждень Сили оборони ліквідували близько десяти батальйонів загарбників, тобто на один більше, ніж тижнем раніше.

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили понад 400 окупантів, 5 одиниць техніки та два склади боєприпасів ворога.