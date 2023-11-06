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Пограничники уничтожили блиндаж оккупантов на Купянском направлении (видео)

Купянский район, Понедельник 06 ноября 2023 20:11
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Пограничники уничтожили блиндаж оккупантов на Купянском направлении (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили блиндаж оккупантов и нанесли по нему удар. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что воины "Стальной границы" обнаружили новосозданный вражеский блиндаж на Купянском направлении.

На видео можно увидеть нанесение ударов по вражеским позициям.

В ГПСУ уточнили, что военные "по взрывному поздравили россиян с новосельем".

Украинские военные уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине на понедельник, 6 ноября, составили 880 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 305 970 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 20 БПЛА и подвели 4 танка.

Также сообщалось, что за прошедшую неделю Силы обороны ликвидировали около десяти батальонов захватчиков, то есть на один больше, чем неделей ранее.

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить урон российским захватчикам. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 400 оккупантов, 5 единиц техники и два склада боеприпасов врага.

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