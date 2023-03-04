UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники знешкодили ворожий безпілотник у Харківській області (відео)

Фото: Прикордонники знешкодили ворожий безпілотник у Харківській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським захисникам вдалося знешкодити ворожий безпілотник у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Окупант записує себе та місце пуску безпілотника. Далі ця "пташка" летить розвідувати наші позиції та потрапляє до рук прикордонників Луганського загону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники дослідили орієнтири місцевості з карти пам’яті та вирахували координати позицій ворога.

Ці координати було передано представникам Збройних сил України.

Нагадаємо, що військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс "Картограф".

За інформацією Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення українські захисники "приземлили" вже понад 2 тисячі ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяхарковприкордонникиВійна в Україніпограничная служба