Прикордонники знешкодили ворожий безпілотник у Харківській області (відео)

"Окупант записує себе та місце пуску безпілотника. Далі ця "пташка" летить розвідувати наші позиції та потрапляє до рук прикордонників Луганського загону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники дослідили орієнтири місцевості з карти пам’яті та вирахували координати позицій ворога.

Ці координати було передано представникам Збройних сил України.