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Пограничники обезвредили вражеский беспилотник в Харьковской области (видео)

Фото: Пограничники обезвредили вражеский беспилотник в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским защитникам удалось обезвредить вражеский беспилотник в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Оккупант записывает себя и место пуска беспилотника. Далее эта "птичка" летит разведывать наши позиции и попадает в руки пограничников Луганского отряда", - говорится в сообщении.

Пограничники исследовали ориентиры местности с карты памяти и вычислили координаты позиций врага.

Эти координаты были переданы представителям Вооруженных сил Украины.

Напомним, что военнослужащие Десантно-штурмовых войск ВСУ сбили засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс "Картограф".

По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники "приземлили" уже более 2 тысяч вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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