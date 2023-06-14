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Прикордонники збили зі стрілецької зброї російський дрон у Сумській області

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Сумська область, Середа 14 червня 2023 11:03
Прикордонники збили зі стрілецької зброї російський дрон у Сумській області Фото: прикордонники збили дрон у Сумській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники "приземлили" російський дрон у Сумській області. Безпілотник впав поблизу позицій захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Бійці ДПСУ ліквідували у Сумській області ударний дрон росіян, проте не вказали, який саме.

"Безпілотник збили вогнем зі стрілецької зброї, той впав та розірвався неподалік позицій захисників", - зазначають прикордонники.

Росія вночі атакувала Україну

Російська армія в ніч на 14 червня знову атакувала Україну. Росіяни випустили 4 ракети з Чорного моря, 6 ракет з Ростовської області, а також 10 дронів-камікадзе зі східного узбережжя Азовського моря. Українські захисники збили 3 ракети та 9 дронів, проте були влучання.

Одна з ракет влучила у склад магазину в Одесі, також є руйнування сусідніх будівель. Через нічну атаку загинули троє осіб, ще 13 людей отримали поранення.

Крім того, ворожий дрон атакував об'єкт інфраструктури в Світловодську Кіровоградської області. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Більше про наслідки нічної атаки російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

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