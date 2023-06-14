ua ru
Ср, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Палата представників США закликала Росію звільнити журналіста WSJ Евана Грешковича

Новость на русском →
Середа 14 червня 2023 07:41
Палата представників США закликала Росію звільнити журналіста WSJ Евана Грешковича Фото: журналіст WSJ Еван Гершкович (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію в якій закликає Росію звільнити журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого РФ звинуватила у "шпигунстві".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Конгресмени зазначають, що Сполучені Штати Америки будуть боротися за визволення незаконно затриманих в Росії своїх співгромадян, а прийнята резолюція підкреслює беззаперечну силу підтримки американців.

"Ми аплодуємо цій останній демонстрації двопартійної підтримки Конгресу в боротьбі за звільнення Евана. Його незаконне затримання є ударом по свободі преси, і це має бути важливим для кожного, хто цінує вільне суспільство. Ми не заспокоїмося, доки він не буде на волі", - заявила генеральний директор Wall Street Journal Емма Такер.

Раніше, Державний департамент США оголосив кореспондента газети The Wall Street Journal Евана Гершковича "неправомірно затриманим" Росією, а президент США Джо Байден закликав до негайного звільнення ув'язненого репортера.

Затримання Гершковича в Росії

Еван Гершкович близько шести років жив у Москві. Він висвітлював події у Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal. Однак, громадянина США Гершковича наприкінці березня в Єкатеринбурзі затримали працвники ФСБ РФ.

Його звинуватили в нібито "шпигунстві". За версією слідства журналіст за завданням Сполучених Штатів займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Конгресс США
NEWS
Війська РФ вдарили по Одесі: є загиблі, під завалами можуть бути люди
Війська РФ вдарили по Одесі: є загиблі, під завалами можуть бути люди
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни