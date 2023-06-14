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Пограничники сбили из стрелкового оружия российский дрон в Сумской области

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Сумская область, Среда 14 июня 2023 11:03
Пограничники сбили из стрелкового оружия российский дрон в Сумской области Фото: пограничники сбили дрон в Сумской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники "приземлили" российский дрон в Сумской области. Беспилотник упал вблизи позиций защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Бойцы ГПСУ ликвидировали в Сумской области ударный дрон россиян, однако не указали, какой именно.

"Беспилотник сбили огнем из стрелкового оружия, тот упал и разорвался неподалеку от позиций защитников", - отмечают пограничники.

Россия ночью атаковала Украину

Российская армия в ночь на 14 июня снова атаковала Украину. Россияне выпустили 4 ракеты из Черного моря, 6 ракет из Ростовской области, а также 10 дронов-камикадзе с восточного побережья Азовского моря. Украинские защитники сбили 3 ракеты и 9 дронов, однако были попадания.

Одна из ракет попала в склад магазина в Одессе, также есть разрушение соседних зданий. Из-за ночной атаки погибли три человека, еще 13 людей получили ранения.

Кроме того, вражеский дрон атаковал объект инфраструктуры в Светловодске Кировоградской области. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Больше о последствиях ночной атаки российских оккупантов - в материале РБК-Украина.

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