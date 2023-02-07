Прикордонники збили російський штурмовик у небі над Бахмутом (відео)

Над Бахмутом прикордонники збили ворожий штурмовик, який прикривав російську піхоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram .

Повідомляється, що ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони наших захисників.

Прикордонники відкрили вогонь з переносного зенітно-ракетного комплексу та збили російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома.

Як повідомлялося раніше, українські військові знищили 25 російських танків за 48 годин.

Нещодавно у Донецькій області прикордонники збили ворожий дрон, який коригував артилерію загарбників.

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