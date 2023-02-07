Пограничники сбили российский штурмовик в небе над Бахмутом (видео)
Над Бахмутом пограничники сбили вражеский штурмовик, который прикрывал российскую пехоту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.
Сообщается, что вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны наших защитников.
Пограничники открыли огонь из переносного зенитно-ракетного комплекса и сбили российский боевой самолет, предварительно Су-25. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна.
Как сообщалось ранее, украинские военные уничтожили 25 российских танков за 48 часов.
Недавно в Донецкой области пограничники сбили вражеский дрон, который корректировал артиллерию захватчиков.
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