У Донецькій області прикордонники збили дрон окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

"Квадрокоптер здійснював повітряну розвідку й корегував вогонь окупантів по наших силах. Захисники приземлили дрон зі стрілецької та групової зброї", - зазначили захисники.

Прикордонники додали, що з втратою аеророзвідки точність ворожої артилерії значно знизилася, а згодом ведення вогню взагалі припинилось.

Фото: прикордонники збили російський дрон у Донецькій області (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 700 російських солдатів, а також збили два ворожі дрони оперативно-тактичного рівня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.