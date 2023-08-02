Прикордонники збили два ворожих дрони, які вночі атакували Україну (відео)

"Ворог планував вдарити по портові та промислові інфраструктури Подунав'я. По команді "до бою" вогневі групи зайняли позиції й очікували на підліт. У темряві цілі виявити складніше, та прикордонникам вдалось знищити два дрони", - йдеться в дописі під відео.

Нічна атака РФ по Україні

Російські війська сьогодні вночі, 2 серпня, за допомогою дронів-камікадзе атакували Україну. Вибухи лунали в Києві, Одесі та Слов'янську. Пошкоджена портова інфраструктура.

Також зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.

Сили протиповітряної оборони України знищили всі "Шахеди", якими Росія атакувала Київ.

Загалом під час нічної атаки по Україні силам ППО вдалося знищити 23 ворожих безпілотники.

Що відомо про атаку по Україні вночі 2 серпня, читайте у матеріалі РБК-Україна.