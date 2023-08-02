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Пограничники сбили два вражеских дрона, которые ночью атаковали Украину (видео)

Фото: пограничники сбили два вражеских дрона, которые ночью атаковали Украину (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время ночной атаки России по Украине 2 августа пограничники сбили два иранских дрона-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Враг планировал ударить по порту и промышленным инфраструктурам Подунавья. По команде "до боя" огневые группы заняли позиции и ожидали подлета. В темноте цели обнаружить сложнее, и пограничникам удалось уничтожить два дрона", - говорится в сообщении под видео.

Ночная атака РФ по Украине

Российские войска сегодня ночью, 2 августа, с помощью дронов-камикадзе атаковали Украину. Взрывы раздавались в Киеве, Одессе и Славянске. Повреждена портовая инфраструктура.

Также зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все "Шахеды", которыми Россия атаковала Киев.

Всего во время ночной атаки по Украине силам ПВО удалось уничтожить 23 вражеских беспилотника.

Что известно об атаке по Украине ночью 2 августа, читайте в материале РБК-Украина.

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