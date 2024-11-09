Прикордонники завдали нищівного удару по ворогу на Вовчанському напрямку (відео)

Прикордонники на фронті

Нагадаємо, що днями українські прикордонники за допомогою ударних дронів знищили вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки російських окупантів на Вовчанському напрямку.

А незадовго до цього на Вовчанському напрямку бійці підрозділу "Falcon" завдали противнику вогневих уражень FPV-дронами. Завдяки атаці було знищено російську техніку та самих окупантів.

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