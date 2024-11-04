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Прикордонники дронами знищили вогневі позиції росіян на Вовчанському напрямку (відео)

Понеділок 04 листопада 2024 21:37
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Прикордонники дронами знищили вогневі позиції росіян на Вовчанському напрямку (відео) Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники за допомогою ударних дронів знищили вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки російських окупантів на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомили у ДПСУ, розвідувально-ударні групи БПЛА підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" завдали ураження FPV-дронами та скидами з Vampire по ворожих цілях.

Під вогонь потрапили укриття російських загарбників, їхні вогневі позиції, засоби РЕР та вантажівка.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, загальні втрати Росії від початку повномасштабної війни перевищили 700 тисяч військових.

Протягом минулої доби, 3 листопада, російські війська втратили 1300 солдатів.

Також вчора ЗСУ знищили 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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