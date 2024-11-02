Прикордонники знищили особовий склад окупантів та їх техніку на Вовчанському напрямку (відео)

На Вовчанському напрямку бійці підрозділу "Falcon" завдали противнику вогневих уражень FPV-дронами. Завдяки атаці було знищено російську техніку та самих окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

"FPV-дронами прикордонники бригади "Гарт" уразили ворожі транспортні засоби, антени зв’язку, гаубицю Д-20 та укриття особового складу на Вовчанському напрямку", - повідомили прикордонники. Водночас до цього було підтверджено знищення ще щонайменше 4 окупантів, а 5 поранено.

