Прикордонники знищили особовий склад окупантів та їх техніку на Вовчанському напрямку (відео)
На Вовчанському напрямку бійці підрозділу "Falcon" завдали противнику вогневих уражень FPV-дронами. Завдяки атаці було знищено російську техніку та самих окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.
"FPV-дронами прикордонники бригади "Гарт" уразили ворожі транспортні засоби, антени зв’язку, гаубицю Д-20 та укриття особового складу на Вовчанському напрямку", - повідомили прикордонники.
Водночас до цього було підтверджено знищення ще щонайменше 4 окупантів, а 5 поранено.
Нагадаємо, раніше ми показували, як українські прикордонники продовжують завдавати уражень ворогу на Вовчанському напрямку. Цього разу позиції росіян виявили завдяки розвідці дронами.
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